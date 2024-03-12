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Применение Taurus на Украине требует участия немецких военных, это недопустимо — Шольц

09:05 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз повторил, что крылатые ракеты Taurus не могут быть поставлены на Украину, поскольку их использование требует участия немецких военных, а это, по мнению канцлера, недопустимо.

«Что касается системы вооружения [Taurus], я придерживаюсь мнения, что ее нельзя использовать без контроля, учитывая ее эффективность, учитывая способ ее применения, но участие немецких солдат неприемлемо, даже если они находятся за пределами Украины», — заявил Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Берлине. «Моя задача — точно выражать свои мысли и не создавать ложных ожиданий, и, соответственно, мои ответы также ясны», — подчеркнул он.

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