11:40

Фото пресс-службы правительства Московской области



В школах Подмосковья проходит «Неделя добрых дел» – инициатива, которую предложили волонтеры и школьники, а губернатор поддержал. «Неделя добрых дел» проходит в рамках областной акции «Доброе дело», организатором является Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Акция объединяет всех неравнодушных ребят, желающих оказать поддержку участникам СВО и тем, кому необходима помощь: жителям новых регионов, старшему поколению.

«В 2022 году наши школьники предложили идею, и с тех пор успешно реализуется проект «Доброе дело». В него вовлечены и дети, и взрослые, они осуществляют очень много и важных поступков. Мы считаем, что необходимо сопровождать и поддерживать такие инициативы», - сказал губернатор Андрей Воробьёв.

Губернатор Московской области пообщался по ВКС с учениками, директорами и педагогами, участвующих в «Неделе добрых дел». В рамках акции ребята плетут маскировочные сети, расписывают печенье и имбирные пряники, пишут письма со словами поддержки нашим бойцам. Все это будет доставлено «Волонтерами Подмосковья» в зону СВО.

«Наверное, это наша святая обязанность - поддержать ребят, которые сейчас на фронте куют победу в тяжелых боях. Победа никогда не бывает без поддержки тыла, и мы стараемся внести свой посильный вклад. Так, уже несколько месяцев наш IT-куб печатает запасные части для беспилотных летательных аппаратов, которые мы передаем нашим бойцам», - рассказал заместитель директора по воспитательной работе Гимназии им. Подольских курсантов (Климовск), призер конкурса «Учитель года 2019» Павел Красновид.

«А мы на каникулах ездили с друзьями в волонтерские центры, чтобы плести сети. Теперь в нашей гимназии появился свой станок, и мы можем делать их у себя», - добавил десятиклассник гимназии Федор Гриднев.

Фото пресс-службы правительства Московской области



Акция проходит в Масленичную неделю и, конечно же, сопровождается изготовлением блинов. Помогают в этом школьникам участники «Активного долголетия», которые проводят мастер-классы. Такие, к примеру, прошли сегодня в школах №12 в Балашихе, №3 им. Б.А. Феофанова в Мытищах и лицее городского округа Шатура.

«Мы готовим блины с волшебным ингредиентом - в него мы вкладываем всю свою душу и любовь», - рассказала губернатору ученица школы №12 Василиса Мельникова.

«У нас тоже есть свой уникальный рецепт изготовления блинов. Его нам принесла одна из наших учениц от своей бабушки, - рассказала заместитель директора школы №3 им. Б.А. Феофанова в Мытищах Елизавета Аверьянова. – Сегодня мы также написали несколько писем участникам СВО. На «Неделе добрых дел» будем плести сети, делать окопные свечи, расписывать пряники. У ребят даже родилась идея - провести конкурс на лучший расписной пряник».

У воспитанника дошкольного отделения лицея в Шатуре Кирилла папа - участник СВО. Мальчик, несмотря на то, что еще очень юн, тоже присоединился к акции и одним из первых продегустировал свежеиспечённые блины: «Они получились очень вкусными».

«Спасибо, всем, кто присоединился к акции. У нас порядка 1550 школ и везде благодаря активности ребят и, конечно же, организации наших дорогих учителей, проходит «Неделя добрых дел». Приятно, что и представители «Активного долголетия» также участвуют. Особенно подчеркну важность работы волонтеров, которые занимаются логистикой, связывают распределительные центры. Очень важно, чтобы все, что школьники здесь делают, чувствовалось там, куда будет направлена эта помощь», - сказал Андрей Воробьёв.