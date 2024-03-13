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НОВОСТИ

СМИ сообщают о высылке из Австрии двух российских дипломатов

21:00 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия высылает двух российских дипломатов, они должны покинуть страну до вторника следующей недели. Об этом сообщила газета Presse.

«После высылки сотрудников российского посольства в Вене в прошлом году МИД Австрии сообщил еще двум дипломатам из российского посольства „в начале недели“, что они будут высланы „в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом“, — проинформировало издание.

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