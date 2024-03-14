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ПВО перехватила и уничтожила над Белгородской и Курской областями 14 БПЛА

09:00 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили над Белгородской и Курской областями 14 беспилотников, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской области (11 БПЛА) и Курской области (3 БПЛА)», — сказали в ведомстве.

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