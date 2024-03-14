На онлайн-голосовании в Москве предусмотрели режим электронной очереди

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В ходе онлайн-голосования в Москве может быть использован режим электронной очереди. По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артема Костырко, этот режим будет включаться для того, чтобы система работала стабильно в период большой нагрузки и у всех избирателей была возможность проголосовать. «Это нормальная, штатная работа системы», – заявил Костырко.

Он напомнил, что такие электронные очереди используются на сайтах банков и торговых площадок в случае ажиотажного спроса. «Если вы увидели при заходе на страницу elec.mos.ru, что наблюдается высокая нагрузка, вы находитесь в электронной очереди, это значит, что система работает штатно, все хорошо, нужно немножко подождать», – сообщил начальник управления. По его словам, еще один вариант – зайти на страницу голосования чуть позже, когда поток желающих отдать свой голос уменьшится.

Напомним, выборы президента РФ продлятся 15-17 марта и проголосовать онлайн можно будет в любой момент, даже ночью. Организаторы онлайн-голосования призывают избирателей не стараться делать выбор в первые же минуты после старта выборов.