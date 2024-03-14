Путин дал старт началу строительства ВСМ Москва — Петербург
16:00 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин дал старт началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
«Мы договорились в прошлый раз на совещании о том, что мы встретимся еще раз в этом составе, зафиксируем, что все вопросы, которые подлежали окончательному согласованию, проработаны и решены. Договорились о том, что мы на этой встрече фиксируем и сам факт начала совместной большой работы по этому проекту», — сказал глава государства на торжественной церемонии, в которой он принимает участие по видеосвязи из Ново-Огарево.
«Будем считать, что та доработка, которая была необходима для запуска проекта, проведена, и сегодня с вами договариваемся о том, что эта работа начинается», — добавил Путин, пожелав всем успехов и поблагодарив за уже проделанную подготовительную работу.
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