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Путин дал старт началу строительства ВСМ Москва — Петербург

16:00 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин дал старт началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

«Мы договорились в прошлый раз на совещании о том, что мы встретимся еще раз в этом составе, зафиксируем, что все вопросы, которые подлежали окончательному согласованию, проработаны и решены. Договорились о том, что мы на этой встрече фиксируем и сам факт начала совместной большой работы по этому проекту», — сказал глава государства на торжественной церемонии, в которой он принимает участие по видеосвязи из Ново-Огарево.

«Будем считать, что та доработка, которая была необходима для запуска проекта, проведена, и сегодня с вами договариваемся о том, что эта работа начинается», — добавил Путин, пожелав всем успехов и поблагодарив за уже проделанную подготовительную работу.

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