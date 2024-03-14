Экономика РФ за январь выросла на 4,6% в годовом выражении — Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост ВВП РФ в годовом выражении за январь составил 4,6%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.

«Рост экономики за январь — 4,6%, рост ВВП. Если за прошлый год у нас было 3,6%, в целом весьма удовлетворительный, хороший показатель. За январь 4,6%. Тоже понятно, что это только начало года», — сказал Путин.