На северо-востоке Японии в Фукусиме произошло змлетрясение

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на северо-востоке Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Фукусима.

Перед подземными толчками сработала общенациональная система экстренных оповещений — на мобильные устройства местных жителей пришло предупреждение о надвигающемся землетрясении. После тектонического удара сейсмологи объявили угрозу цунами для северо-восточного побережья страны, однако через несколько минут предупреждение было снято. Подземные толчки ощущались в Токио.