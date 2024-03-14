На северо-востоке Японии в Фукусиме произошло змлетрясение
18:35 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на северо-востоке Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Фукусима.
Перед подземными толчками сработала общенациональная система экстренных оповещений — на мобильные устройства местных жителей пришло предупреждение о надвигающемся землетрясении. После тектонического удара сейсмологи объявили угрозу цунами для северо-восточного побережья страны, однако через несколько минут предупреждение было снято. Подземные толчки ощущались в Токио.
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