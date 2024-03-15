К 2027 году Австрия планирует полностью отказаться от российского газа
18:50 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Цель австрийского правительства — к 2027 году стать на 100% независимыми от российского газа», — подчеркнул Шалленберг.
Ранее министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что Вена должна подготовить выход из договоров о поставках российского газа, которые заключил концерн OMV. В самой компании сообщили ТАСС, что OMV при необходимости готова поставлять своим клиентам в Австрии 100% газа не из России, но для отказа от газа из РФ следует сначала создать соответствующую нормативную базу.
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