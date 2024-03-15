Наблюдатель из США ответил высокий уровень организации на выборах в РФ
22:10 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я бы сказал, что здесь, на выборах в России, гораздо больше прозрачности и гораздо больше прямого демократического участия, чем мы видим в Соединенных Штатах», — сказал он ТАСС, комментируя впечатления от посещения ситуационного центра.
По словам эксперта, «российское правительство делает максимальным участие населения», отметив, что возможность голосовать есть у заключенных, у людей, которые находятся в больницах и получают медицинскую помощь.
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