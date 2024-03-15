Наблюдатель из США ответил высокий уровень организации на выборах в РФ

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперт из США Калеб Тодд Мопин, приглашенный Общественной палатой (ОП) РФ на выборы президента в стране в качестве наблюдателя, считает, что электоральный процесс в России гораздо более транспарентный и демократичный, чем в Соединенных Штатах.



«Я бы сказал, что здесь, на выборах в России, гораздо больше прозрачности и гораздо больше прямого демократического участия, чем мы видим в Соединенных Штатах», — сказал он ТАСС, комментируя впечатления от посещения ситуационного центра.



По словам эксперта, «российское правительство делает максимальным участие населения», отметив, что возможность голосовать есть у заключенных, у людей, которые находятся в больницах и получают медицинскую помощь.



