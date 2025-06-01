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НОВОСТИ

Совместное заявление участников G7 по итогам саммита в Канаде, вероятно, не появится - СМИ

10:00 01.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники саммита Группы семи (G7), который пройдет 15–17 июня в Канаде, могут с самого начала отказаться от принятия совместного заявления, чтобы не подчеркивать разногласия между президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами стран этого объединения. В настоящее время обсуждение проекта документа не ведется, сообщает ведущая японская экономическая газета «Никкэй».

Вместо единого заявления, по данным ее источников, предполагается принять семь отдельных документов. Они будут посвящены сотрудничеству, в частности, в сферах полезных ископаемых, искусственного интеллекта, инфраструктуры, по проблемам миграции. Предполагается также не затрагивать вопросы мировой торговли или отношений с Россией, по которым между Трампом и другими лидерами, по мнению издания, имеются непреодолимые расхождения во мнениях.

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