В Курской области на автодорогу обрушилась часть ж/д моста, по которой следовал товарный состав
09:00 01.06.2025 Источник: Интерфакс
Ночью в Железногорском районе во время движения грузового состава произошло обрушение железнодорожного моста, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза - сотрудники МЧС его оперативно локализовали", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье утром.
По его данным, один из машинистов получил травмы ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу, где они находятся под наблюдением врачей.
"Автомобильное движение под мостом временно приостановлено, организован объезд", - добавил глава региона.
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