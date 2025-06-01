В Курской области на автодорогу обрушилась часть ж/д моста, по которой следовал товарный состав

09:00 Источник: Интерфакс

Ночью в Железногорском районе во время движения грузового состава произошло обрушение железнодорожного моста, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза - сотрудники МЧС его оперативно локализовали", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье утром.

По его данным, один из машинистов получил травмы ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу, где они находятся под наблюдением врачей.

"Автомобильное движение под мостом временно приостановлено, организован объезд", - добавил глава региона.