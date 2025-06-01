Кит Келлог о существовании прокси-войны НАТО с Россией: В какой-то степени - это так и есть
09:15 01.06.2025 Источник: Интерфакс
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что согласен с оценками президента РФ Владимира Путина о том, что НАТО находится в состоянии "прокси-войны" с Россией.
"Он (Путин - ИФ) считает, что настоящая ситуация является прокси-войной НАТО, и в какой-то степени - это так и есть", - сказал Келлог в эфире Fox News.
Келлог коснулся намерений ФРГ поставить Киеву ракеты большого радиуса действия Taurus. По его словам, президент России "ясно видит", какую поддержку оказывают Украине европейские страны.
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