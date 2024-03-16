В Москве прохожий задержал похитителя 46 млн рублей

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве прохожий предотвратил кражу 46 миллионов рублей из автомобиля. Мужчина сбил с ног похитившего сумку с деньгами из припаркованной машины. Инцидент произошёл на Малой Пироговской улице, сообщили в столичной прокуратуре.

В Telegram-каналах появились кадры с уличных камер, на которых видно, что злоумышленник подбежал к автомобилю, через заднее стекло залез в салон, забрал сумку и вернулся на тротуар.

В этот момент его остановил прохожий. 32-летний грабитель арестован. Говорит Москва