0
0
148
НОВОСТИ

В Москве прохожий задержал похитителя 46 млн рублей

18:00 16.03.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве прохожий предотвратил кражу 46 миллионов рублей из автомобиля. Мужчина сбил с ног похитившего сумку с деньгами из припаркованной машины. Инцидент произошёл на Малой Пироговской улице, сообщили в столичной прокуратуре.

В Telegram-каналах появились кадры с уличных камер, на которых видно, что злоумышленник подбежал к автомобилю, через заднее стекло залез в салон, забрал сумку и вернулся на тротуар.

В этот момент его остановил прохожий. 32-летний грабитель арестован.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 16.03.2024
Порошенко заявил, что власти Украины уничтожают предпосылки для вступления в ЕС
0
56
18:50 16.03.2024
Андрей Воробьев с семьей проголосовал на выборах президента
0
58
18:30 16.03.2024
Гражданка Белоруссии погибла в горах Словакии после нападения медведя
0
115
17:30 16.03.2024
Полиция Латвии задержала активистку, выступившую против парада памяти легионеров СС
0
221
17:00 16.03.2024
ВС РФ уничтожили до 400 солдат ВСУ на авдеевском направлении
0
273
16:25 16.03.2024
Общественный штаб по наблюдению за выборами: Все DDoS-атаки на систему ДЭГ отражены
0
239
16:20 16.03.2024
Голосование на выборах президента РФ в Москве проходит штатно и без нарушений
0
237
16:00 16.03.2024
Активисты из Франции готовы помочь рассказать на Западе о преступлениях ВСУ в Донбассе
0
322
15:00 16.03.2024
Доля рубля за экспорт оказалась на максимальном уровне за последние 5 лет — СМИ
0
392
14:00 16.03.2024
Попытка прорыва ДРГ ВСУ в Козинку сорвана ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ
0
457

Возврат к списку