В Москве прохожий задержал похитителя 46 млн рублей
18:00 16.03.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Москве прохожий предотвратил кражу 46 миллионов рублей из автомобиля. Мужчина сбил с ног похитившего сумку с деньгами из припаркованной машины. Инцидент произошёл на Малой Пироговской улице, сообщили в столичной прокуратуре.
В Telegram-каналах появились кадры с уличных камер, на которых видно, что злоумышленник подбежал к автомобилю, через заднее стекло залез в салон, забрал сумку и вернулся на тротуар.
В этот момент его остановил прохожий. 32-летний грабитель арестован. Говорит Москва
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