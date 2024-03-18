Правительство ФРГ не признаёт законными выборы президента России — представитель

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ не считает выборы президента России законными. Об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

«В настоящий момент у нас нет диалога с [лидирующим на выборах действующим президентом РФ] Владимиром Путиным, так что именно сейчас вопрос не стоит», — сказала она, отвечая на вопрос, как власти ФРГ намерены называть Путина по должности — «президентом или правителем». «Но я ясно дала понять, что мы не признаём эти выборы законными», — сказала Хофман.

Представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер со своей стороны заявил, что внешнеполитическое ведомство будет называть российского лидера просто Путиным, как делало и ранее.