Правительство ФРГ не признаёт законными выборы президента России — представитель
14:12 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство ФРГ не считает выборы президента России законными. Об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.
«В настоящий момент у нас нет диалога с [лидирующим на выборах действующим президентом РФ] Владимиром Путиным, так что именно сейчас вопрос не стоит», — сказала она, отвечая на вопрос, как власти ФРГ намерены называть Путина по должности — «президентом или правителем». «Но я ясно дала понять, что мы не признаём эти выборы законными», — сказала Хофман.
Представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер со своей стороны заявил, что внешнеполитическое ведомство будет называть российского лидера просто Путиным, как делало и ранее.
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