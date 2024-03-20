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ВС РФ взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ под Авдеевкой

11:00 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска взяли под огневой контроль несколько путей снабжения украинской группировки в районах сел Бердычи, Орловка и Уманское под Авдеевкой. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Наши подразделения продолжают давить противника на авдеевском направлении. Удалось взять под огневой контроль несколько дорог снабжения у сел Бердычи, Орловка и Уманское», — сказал Кимаковский.

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