Сбер и ВЭБ.РФ открыли доступ к ESG-индексу городов и регионов России

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Сбер и ВЭБ.РФ запустили ESG-индекс городов и регионов, чтобы помочь территориям решать свои стратегические задачи развития через призму экологической (E), социальной (S) и управленческой (G) ответственности, а также создать новую удобную площадку для обмена опытом успешной реализации проектов устойчивого развития. Индекс доступен на площадке устойчивые-территории.города.рф.

ESG-индекс по итогам 2023 года охватывает 85 субъектов РФ и 218 городов страны. В исследовании представлен топ-20 городов и регионов с высокими показателями устойчивого развития по всем трем ESG-компонентам, а также лидеры по отдельным направлениям. Данные индекса планируется обновлять ежегодно.

В ТОП-20 регионов по итогам 2023 года вошли регионы и города федерального значения России, у которых все три компоненты (E, S и G) на достаточно высоком уровне: Белгородская область, Воронежская область, Калининградская область, Камчатский край, Краснодарский край, Ленинградская область, Москва, Московская область, Новосибирская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Татарстан, Ростовская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Тюменская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область.

В ТОП-20 городов по итогам 2023 года вошли города России, у которых все три компоненты (E, S и G) на достаточно высоком уровне: Анадырь, Белгород, Великий Новгород, Вологда, Иркутск, Казань, Кемерово, Красногорск, Краснодар, Липецк, Мурманск, Нарьян-Мар, Пермь, Петрозаводск, Салехард, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Ханты-Мансийск, Южно-Сахалинск.

Напомним, стороны анонсировали запуск платформы в рамках ПМЭФ в ходе Петербургского международного экономического форума-2023.

«Города и регионы – это центры притяжения усилий всех заинтересованных сторон – государства, бизнеса, населения. Здесь происходит важная часть диалога о совместных действиях, инвестициях и проектах для достижения устойчивого развития, – отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. – Порядка 75% регионов и крупных городов мира уже взаимодействуют с бизнесом по реализации ESG-проектов или планируют такое партнёрство на горизонте ближайших лет. Поэтому мы разработали новый интерактивный и доступный широкой аудитории аналитический инструмент мониторинга – ESG-индекс, который позволит получать оперативную и объективную оценку прогресса территорий на пути устойчивого развития. Сбер обладает собственной широкой экспертизой и аналитикой: банк участвует в ESG-трансформации более чем 60 субъектов РФ, для каждого региона у нас разработан свой ESG-профиль с индивидуальными решениями, с 35 регионами подписаны дорожные карты по ESG и устойчивому развитию. Только в 2023 году совместно с региональными органами власти мы реализовали 70 проектов. В этом году мы продолжим наращивать сотрудничество с территориями, а разработанный индекс, несомненно, станет хорошим помощником для дальнейшего устойчивого развития страны».

«Решение задач по повышению благополучия российских семей, развитию социальной сферы и снижению экологических проблем в городах базируется на работе с большими данными, – отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин. – Так, в ВЭБ.РФ разработан Индекс качества жизни в российских городах, который позволяет нам подкреплять данными свои инвестиционные и управленческие решения. На базе индекса нами в партнерстве со Сбером был разработан ESG-индекс, который охватывает уже 85 регионов и 218 городов России и позволяет провести качественный ESG-анализ территорий. Уверен, наше сотрудничество позволит федеральным и региональным властям, а также бизнесу и инициативным горожанам отслеживать системные изменения в стране в сфере ESG».

Лидерами блока «Окружающая среда» среди регионов стали Москва (72,8 балла), Московская область (70), Ульяновская область (61,4), Ингушетия (54), Камчатский край (52,9) и Республика Татарстан (52,6).

При этом большинство территорий получили высокие баллы по водным ресурсам, прежде всего за обеспечение населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Примечательно, что Орловская область увеличила показатель по доле уловленных и обезвреженных веществ, загрязняющих атмосферу, в 2,5 раза за 4 года. Лидерами по охране лесных ресурсов стали Республика Татарстан и Ульяновская область: они заработали больше 90 баллов. Республика Саха (Якутия) стала лидером по доле площадей особо охраняемых природных территорий.

Лидерами блока «Общество» среди регионов стали Москва (64 балла), Санкт-Петербург (64), Ханты-Мансийский автономный округ (57,1), Ямало-Ненецкий автономный округ (55,4), Тюменская область (53,7) и Ленинградская область (52,3). Лидеры блока не только развивают базовую социальную инфраструктуру (образование и здравоохранение), но и инвестируют в создание комфортной и устойчивой городской среды, что повышает качество жизни населения.

По индексу качества городской среды все регионы показали стабильное улучшение показателя за 5 лет. Также все регионы страны демонстрируют положительную динамику по доле граждан, ежегодно проходящих профилактический медосмотр и (или) диспансеризацию и систематически занимающихся физкультурой и спортом.

В категории «Образование и культура» Нижегородская область увеличила показатель создания условий для воспитания гармонично развитой и ответственной личности в 8 раз за год, Камчатский край, Республика Адыгея и Курганская область – в 5 раз, Республика Саха (Якутия) – в 4 раза, Республика Хакасия – в 3 раза, а Вологодская область – в 2 раза за аналогичный период.

Лидерами блока «Управление» среди регионов стали Москва (80,9), Севастополь (71,4), Московская (71,4), Ростовская (69,8), Новосибирская и Белгородская области, а также Санкт-Петербург набрали по 69,6 баллов.

При этом во всех регионах России наблюдается высокий уровень (медианный индекс – 60 баллов) цифровизации, антикоррупционной деятельности, развития малого и среднего предпринимательства (МСП. Кроме того, все регионы в последние пять лет продемонстрировали устойчивый рост по количеству занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей.

Все регионы также показали стабильное повышение уровня цифровой зрелости, а Иркутская область улучшила этот показатель на 80% за год. При этом Чеченская Республика за пять лет улучшила этот показатель в пять раз. А Республики Дагестан и Ингушетия, Ненецкий автономный округ и Кабардино-Балкарская Республика показали рост более чем в два раза за пятилетку.

ESG-индекс — система координат и инструментов, которая позволит территориям оценить свой прогресс на пути устойчивого развития и определить направления для дальнейшей экологической и социально-экономической трансформации.

Индекс включает данные по 16 комплексным факторам, объединенным в три блока: окружающая среда (Environmental), общество (Social) и управление (Governance). Количество показателей внутри одного фактора не влияет на его вес, так как итоговый балл отображает среднее значение по компонентам.

Анализируются данные в таких сферах устойчивого развития, как зеленая энергетика, управление охраной окружающей среды, водные и лесные ресурсы, образование, культура, доступная среда, инвестиционный климат, уровень цифровизации, развитие малого и среднего предпринимательства и другие.

Для расчета индекса регионов используются наиболее актуальные данные официальной статистики, а показатель уровня «город» включает совокупные данные по обратной связи от жителей. Это позволяет формировать многостороннюю оценку ESG-потенциала территорий России с учетом как статистических данных, так и восприятия населения.