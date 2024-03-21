ВС Польши проводят танковые стрельбы в 100 км от границы с Россией
14:00 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польская армия проводит боевые стрельбы с применением закупленных у Южной Кореи танков K2 на полигоне Бемово-Писке, который находится примерно в 100 км от границы с Калининградской областью РФ. Об этом сообщило польское Минобороны.
«На полигон Бемово-Писке вошли танки K2 Бартошицкой механизированной бригады. Учения идут полным ходом», — говорится на странице оборонного ведомства в соцсети X. Минобороны также опубликовало фотоматериалы с боевых стрельб.
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