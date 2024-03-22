Террористы в «Крокус сити холле» стреляли в людей в упор — очевидцы
22:40 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Террористы, проникшие в «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске, стреляли в людей в упор, открыв стрельбу практически сразу возле турникетов на входе в здание. Об этом ТАСС сообщили очевидцы, которые вышли после начала стрельбы.
«Стреляли в людей в упор, расстреливали», — рассказал один из них. По словам другого молодого человека, стрельба началась практически у входа. «Часть людей упала, я сам получил ранение», — сказал он. Сейчас его уже доставили в больницу.
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