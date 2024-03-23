После теракта в «Крокус сити холле» а больницах остаются 107 человек

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 100 человек остаются в больницах после теракта в «Крокус сити холле», соответствующий список опубликовало МЧС РФ.



Список предоставил Минздрав РФ, в нем 107 человек. Пока не удалось установить личности трех женщин и одного мужчины.



Согласно официальному сайту департамента здравоохранения Москвы, в больницах столицы по состоянию на 09:30 мск находятся 82 пострадавших в теракте, также опубликован их список.



«Для родственников пострадавших открыта горячая линия +7-499-251-45-03. По телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения», — заключается на сайте.





