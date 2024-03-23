0
0
134
НОВОСТИ

После теракта в «Крокус сити холле» а больницах остаются 107 человек

10:45 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 100 человек остаются в больницах после теракта в «Крокус сити холле», соответствующий список опубликовало МЧС РФ.

Список предоставил Минздрав РФ, в нем 107 человек. Пока не удалось установить личности трех женщин и одного мужчины.

Согласно официальному сайту департамента здравоохранения Москвы, в больницах столицы по состоянию на 09:30 мск находятся 82 пострадавших в теракте, также опубликован их список.

«Для родственников пострадавших открыта горячая линия +7-499-251-45-03. По телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения», — заключается на сайте.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 23.03.2024
Сбер и «Российский Красный Крест» открыли счет для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте в Крокус Сити Холле
0
7
11:30 23.03.2024
Оперативный штаб помощи создан при Никольском соборе Красногорска
0
44
11:25 23.03.2024
Осуществившие террористическое нападение на «Крокус сити холл» задержаны - Бортников
0
70
10:10 23.03.2024
Губернатор Гладков сообщил о повреждении 14 домов в Белгороде в результате атаки ВСУ
0
191
09:55 23.03.2024
Генсек Интерпола заявил о готовности помочь РФ в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле»
0
197
08:55 23.03.2024
После окончательной ликвидации пожара в «Крокус Сити Холле» начнется разбор завалов и работа следователей - Перегуда
0
337
08:20 23.03.2024
Центр помощи пострадавшим организован недалеко от «Крокус Сити Холла» - Воробьев
0
299
06:00 23.03.2024
Около 6 утра 23 марта была закончена эвакуация пострадавших в «Крокус Сити Холле»
0
319
05:00 23.03.2024
Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», имели при себе автоматы АК и большое количество боеприпасов – СК РФ
0
435
04:30 23.03.2024
Минздрав РФ открыл горячую линию психологической поддержки
0
292

Возврат к списку