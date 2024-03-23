После теракта в «Крокус сити холле» а больницах остаются 107 человек
10:45 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Список предоставил Минздрав РФ, в нем 107 человек. Пока не удалось установить личности трех женщин и одного мужчины.
Согласно официальному сайту департамента здравоохранения Москвы, в больницах столицы по состоянию на 09:30 мск находятся 82 пострадавших в теракте, также опубликован их список.
«Для родственников пострадавших открыта горячая линия +7-499-251-45-03. По телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения», — заключается на сайте.
НОВОСТИ
- 11:30 23.03.2024
- Сбер и «Российский Красный Крест» открыли счет для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте в Крокус Сити Холле
- 11:30 23.03.2024
- Оперативный штаб помощи создан при Никольском соборе Красногорска
- 11:25 23.03.2024
- Осуществившие террористическое нападение на «Крокус сити холл» задержаны - Бортников
- 10:10 23.03.2024
- Губернатор Гладков сообщил о повреждении 14 домов в Белгороде в результате атаки ВСУ
- 09:55 23.03.2024
- Генсек Интерпола заявил о готовности помочь РФ в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле»
- 08:55 23.03.2024
- После окончательной ликвидации пожара в «Крокус Сити Холле» начнется разбор завалов и работа следователей - Перегуда
- 08:20 23.03.2024
- Центр помощи пострадавшим организован недалеко от «Крокус Сити Холла» - Воробьев
- 06:00 23.03.2024
- Около 6 утра 23 марта была закончена эвакуация пострадавших в «Крокус Сити Холле»
- 05:00 23.03.2024
- Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», имели при себе автоматы АК и большое количество боеприпасов – СК РФ
- 04:30 23.03.2024
- Минздрав РФ открыл горячую линию психологической поддержки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать