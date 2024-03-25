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Большинство фракции «Слуга народа» в Раде против законопроекта о мобилизации — депутат

09:32 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет брать на себя ответственность за мобилизацию, а большинство членов парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» выступает против нового законопроекта. Такое мнение выразил депутат от Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий.

«Это крайне непопулярно. По правде говоря, мобилизация — это горячая политическая картошка, и никто не хочет связываться с ней. Армии нужно гораздо больше людей. Но Зеленский не хочет брать на себя ответственность за мобилизацию и говорит, что это дело правительственных министерств, а они боятся обжечься и говорят, что это дело парламента. <…> Даже большинство законодателей из партии Зеленского [„Слуга народа“] выступают против закона, заявляя, что он противоречит европейским конвенциям по правам человека», — приводит его слова издание Politico.

Политик добавил, что во Львове люди массово переписывают квартиры и снимают деньги с банковских счетов, поскольку боятся заморозки или конфискации средств в случае принятия законопроекта.

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