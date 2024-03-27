В Европе жертвами издевательств в школе становятся около 11% подростков — ВОЗ
13:20 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 11% подростков в Европе становятся жертвами издевательств в школе. Об этом говорится в исследовании Европейского регионального бюро ВОЗ «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья», где основное внимание уделено моделям издевательства и насилия в подростковой среде в 44 странах и регионах.
В то время как основные тенденции школьного буллинга остаются неизменными с 2018 года, отмечается рост кибер-буллинга, чему способствует расширение цифровизации среди молодежи, что потенциально может серьезно отразиться на их жизни.
Издевательствами и насилием над другими занимаются в среднем 6% подростков (8% — мальчики, 5% — девочки). Около 12% опрошенных подростков признались в кибер-буллинге в отношении сверстников (14% — мальчики, 9% — девочки). За время с 2018 года (11% — мальчики, 7% — девочки) здесь наблюдается определенный рост.
15% участников опроса сами испытали на себе кибер-буллинг (15% — мальчики и 16% — девочки), а 10% участвовали в обычных драках (14% — мальчики, 6% — девочки).
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