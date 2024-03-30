Подводные дроны Норвегии могут парализовать Севморпуть — эксперт
14:00 30.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производимые Норвегией подводные дроны могут использоваться для диверсий и атак на объекты российской инфраструктуры в Арктике, в частности — для парализации логистики Севморпути, такое мнение выразил в эксклюзивной колонке для ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов.
Он подчеркнул, что Норвегия является одним из передовых мировых производителей автономных надводных и подводных систем, например, фирмы Kongsberg и ее подразделения Kongsberg Defence and Aerospace. Степанов напомнил, что в феврале ВМС США заключили контракт на производство большого автономного необитаемого подводного аппарата в своих интересах Hugin AUV, который способен работать на дальности свыше 2 200 километров и на глубине до 6 тысяч метров.
«Это очень существенные показатели. И потенциально подобные изделия могут использоваться для проведения диверсий и атак на объекты российской инфраструктуры в арктическом регионе. В частности, для парализации логистики Северного морского пути, для проведения атак на объекты портовой инфраструктуры, а также точечных атак в отношении атомного ледокольного флота и сопровождаемых ледоколами газовозов и других транспортных средств, которые перемещаются, доставляя продукцию энергокомплекса», — пишет эксперт.
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