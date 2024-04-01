В Европе начинают уставать от «смирительной рубашки» США и ЕС — эксперт
14:00 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд европейских стран начинает уставать от политических ограничений, навязанных со стороны Вашингтона и Брюсселя, и стремится выстроить отношения с КНР. Такое мнение выразил политический обозреватель, экс-глава вашингтонского бюро журнала Executive Intelligence Review Уильям Джонс, выступая на конференции о перспективах развития китайской экономики в Институте финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете.
«Многие европейские страны начинают уставать от смирительной рубашки, навязанной им ЕС и США, и стремятся к заключению собственных соглашений с Китаем», — сказал американский аналитик.
По его словам, в то время как США и Европа «страдают от нанесенных самим себе ударов из-за ведения безвыигрышной войны на Украине», Китай предлагает продвигать глобальное экономическое развитие, сосредоточив внимание на технологиях.
«В то время как Европа страдает, расплачиваясь за англо-американскую войну на Украине, Китай и страны глобального Юга имеют возможность двигаться вперед независимо от каких-либо приказов из Вашингтона и Брюсселя», — отметил Джонс.
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