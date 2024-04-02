Стано подтвердил, что ЕС представляет угрозу для президента Белоруссии

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель подтвердил, что Евросоюз «представляет угрозу» для президента Белоруссии Александра Лукашенко, в ответ на слова белорусского лидера о подготовке страны к войне, чтобы обеспечить мир. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель дипслужбы ЕС Петер Стано.

«Евросоюз представляет угрозу только тем, кто презирает демократию, права человека, права гражданина и международное право в международных отношениях. <…> Никто не должен бояться ЕС, только те, кто подрывает международные нормы и демократию, люди, как Лукашенко», — сказал Стано, комментируя заявления белорусского лидера.