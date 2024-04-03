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НОВОСТИ

Инфляция в Турции в марте выросла до 68,5%

11:00 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в Турции по итогам марта выросла на 3,16% и составила 68,5% в годовом исчислении в сравнении 67,07% месяцем ранее. Об этом сообщил национальный институт статистики.

В то же время группа независимых экономистов ENAG оценила уровень инфляции в республике в марте в 124,63% в годовом исчислении. По итогам февраля, согласно ее данным, годовая инфляция составляла 121,98%.

По состоянию на конец 2023 года инфляция в Турции официально составляла 64,77%. К концу 2024 года турецкий ЦБ прогнозирует снижение инфляции до 36%.

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