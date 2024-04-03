Путин присвоил звание Героя труда ректору МГУ Садовничему
12:32 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации ректору МГУ имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему, который сегодня отмечает 85-летний юбилей. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как говорится в документе, почетное звание присвоено ректору МГУ «за выдающиеся заслуги в области науки, подготовке высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность».
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