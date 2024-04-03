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НОВОСТИ

В Роскомнадзоре рассказали о возможных причинах сбоев в работе WhatsApp

22:45 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбой в работе мессенджера WhatsApp может быть связан со сбоем внутри инфраструктуры Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

«Информацию о сбое распространяет зарубежный сервис DownDetector. Вероятно, проблема связана со сбоем внутри инфраструктуры Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ. Наблюдается проблема с получением и отправкой сообщений, не загружаются медиафайлы», — говорится в сообщении ведомства.

«Роскомнадзор не блокирует работу WhatsApp на территории России», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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