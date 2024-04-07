Китайская компания получила сертификат на производство пассажирского беспилотника

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главное управление гражданской авиации Китая (ГУГАК) выдало производителю беспилотных летательных аппаратов EHang сертификат на производство автономной системы для перевозки пассажиров EH216-S. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Это первое разрешение такого рода, выданное в Китае на автономный пассажирский беспилотник. Ранее этот аппарат с электроприводом вертикального взлета и посадки (eVTOL) также получил от ГУГАК сертификат типа и сертификат стандартной летной годности.