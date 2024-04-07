Китайская компания получила сертификат на производство пассажирского беспилотника
17:30 07.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главное управление гражданской авиации Китая (ГУГАК) выдало производителю беспилотных летательных аппаратов EHang сертификат на производство автономной системы для перевозки пассажиров EH216-S. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Это первое разрешение такого рода, выданное в Китае на автономный пассажирский беспилотник. Ранее этот аппарат с электроприводом вертикального взлета и посадки (eVTOL) также получил от ГУГАК сертификат типа и сертификат стандартной летной годности.
НОВОСТИ
- 15:55 07.04.2024
- Киев грозит расширением географии атак на российские НПЗ
- 14:30 07.04.2024
- Власти Оребургской области ожидают стабилизацию ситуацию с паводками после 20 апреля
- 10:28 07.04.2024
- Сбер окажет комплексную помощь пострадавшим во время ЧС в Оренбургской области
- 10:00 07.04.2024
- Погода в Оренбургской области может еще больше осложнить ситуацию с паводком
- 09:35 07.04.2024
- Четвертой страной военного альянса AUKUS может стать Япония - FT
- 09:25 07.04.2024
- Ситуация с подтоплением в окрестностях Оренбурга ухудшается - мэрия
- 09:00 07.04.2024
- Говорить о стабилизации ситуации с наводнением в Орске пока рано – оперативный службы
- 21:25 06.04.2024
- Зеленеский хотел бы услышать от Макрона детали обсуждения плана отправки войск на Украину
- 20:40 06.04.2024
- Ситуация с наводнением в Орске усложняется
- 18:30 06.04.2024
- Совбез ООН проведет 8 апреля заседание по теме членства Палестины в ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать