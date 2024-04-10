Аномальные холода со среды придут в несколько регионов России — Вильфанд

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аномальные холода с температурами на 7-12 градусов ниже климатической нормы прогнозируются в регионах Северо-Западного федерального округа. Также морозы придут на Урал, в Сибирь и Якутию, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Холод прорывается на огромную часть территории страны. С 10 по 14 апреля в Северо-Западном федеральном округе, в Ненецком автономном округе и Республике Карелия прогнозируется температура на 7-12 градусов ниже нормы, она будет в диапазоне 22-29 градусов мороза», — сказал он.

По словам метеоролога, на севере Уральского федерального округа, в Ямало-Ненецком автономном округе температуры в эти дни будут на 7-16 градусов ниже нормы, примерно минус 25-32 градуса. В Ханты-Мансийском автономном округе отрицательная аномалия составит 7-14 градусов, минимальное значение температуры будет на уровне 17-24 градусов мороза, на Таймыре температура понизится до минус 31 градуса.

Вильфанд рассказал, что аномальный холод с 10 по 12 апреля прогнозируется и на юго-западе Сибирского федерального округа, в Томской и Иркутской областях температуры будут на 8-11 градусов ниже нормы, там похолодает до 22 и 21 градуса мороза соответственно.

С пятницы понижение температуры начнется и в Якутии, если в среду и четверг в Якутске дневные температуры еще положительные, а ночные — минус 8-10 градусов, то уже к воскресенью они понизятся до минус 16-20 градусов, днем — до минус 4-9 градусов, отметил метеоролог.