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«Манжерок» развивает импортозамещение в горнолыжной индустрии

12:24 11.04.2024

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Иван Морозов. Фото пресс-службы курорта «Манжерок»
В рамках I Всероссийского горнолыжного форума объектов индустрии гостеприимства «Сила гор. Шерегеш» прошло совещание представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти и туристического бизнеса, где участники обсудили развитие туризма.

Одним из ключевых вопросов стало импортозамещение и организация в России производства оборудования для развития горнолыжных курортов. Поручение главы государства – обеспечить российским оборудованием туристическую отрасль, по словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, будут решать совместно с Минпромторгом, регионами и курортами.

Инициативу по внедрению российских разработок в области горнолыжной индустрии поддержал член рабочей группы по развитию горнолыжной индустрии при Министерстве экономического развития РФ, председатель совета директоров всесезонного курорта Сбера «Манжерок» Иван Морозов.

«Основные производители оборудования для горнолыжных комплексов – европейские компании. Сегодня необходимо развивать отечественное производство взамен ушедшим европейским брендам, которые в будущем будут успешно конкурировать с технологически устаревшим китайским оборудованием, – отметил он. – Для этого уже есть опыт и наработки. К примеру, Центр компетенции курорта «Манжерок» – это уже существующая площадка, где ведется постоянный мониторинг и анализ рынка горнолыжного оборудования. Здесь изучают инновационный опыт, внедряют и, безусловно, сравнивают аналоги и путем практических испытаний выбирают лучшее».

Для всесезонного курорта Сбера «Манжерок» вопрос импортозамещения горнолыжного оборудования один из актуальных. С развитием курорта количество трасс увеличивается с каждым годом. На сегодня здесь существует более 30 км современных трасс с тремя подъемниками и независимой системой оснежения. Создана инфраструктура для хорошего классического горнолыжного курорта. В ближайшие два года протяженность трасс достигнет 80 км, а в долгосрочной перспективе более 225 км.

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