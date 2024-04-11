Сбер собирает волонтеров на весенние «Чистые игры»

17:35

Фото пресс-службы Сбера



Сбер приглашает эковолонтеров на командные соревнования по сбору и сортировке отходов – «Чистые игры», которые с 20 по 29 апреля пройдут в парках, лесах и прибрежных зонах страны. В весеннем сезоне в России ожидается проведение порядка 130 игр. Банк выступает генеральным партнером российского этапа соревнований, который является частью Евразийского кубка чистоты, сообщает пресс-служба Сбера.

В третий раз Сбер, поддерживая всероссийский чемпионат «Чистых игр», активно вовлекает в экологические соревнования по уборке мусора своих сотрудников, партнеров и клиентов. Ключевые мероприятия в рамках весеннего кубка с участием волонтеров Сбера пройдут в Астрахани, Вологде, Красногорске (Московская область), Махачкале, Омске, Уфе и других городах.

Мероприятия «Чистых игр» – это всегда семейный фестиваль, где интересно и взрослым, и детям. Здесь участники экологических соревнований могут поучаствовать в творческих мастер-классах, викторинах с розыгрышем призов от просветительской платформы «Сберегаем вместе».

При поддержке Сбера в том числе пройдет конкурс артефактов – самых интересных находок, обнаруженных участниками игр. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сфотографировать свою находку и выложить фото в любой социальной сети с описанием и хештэгом #ЕКЧ2024_конкурснаходок.

Самые яркие артефакты войдут в экспертный шорт-лист, победитель будет определен онлайн-голосованием и получит приз – умную колонку SberBoom с виртуальным ассистентом Салют.

«Сбер третий год подряд поддерживает проведение «Чистых игр», этим летом Сбер впервые присоединится еще и к Арктическому кубку чистоты, – отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. – Экологическая поддержка северных регионов крайне важна – по оценкам банка, один из ключевых климатических рисков связан именно с угрозой таяния вечной мерзлоты, а вероятный ущерб от ее деградации на горизонте 2050 года, по последним данным экспертов, может составить 5 трлн руб. География турнира расширяется, особенно радует, что к нам присоединяется все больше волонтеров. Мы приглашаем всех желающих стать частью нашей дружной зеленой команды и принять вместе с нами участие в весенней уборке».

Принять участие в чемпионате и помочь с уборкой в родном крае может каждый. Нужно только найти свой город в списке игр, зарегистрироваться на сайте и прийти в назначенное время в указанное место.

Анонсы мероприятий «Чистых игр» в городах России также размещены на платформе по полезным привычкам и волонтерству «Сберегаем вместе» в разделе «Календарь», где в один клик можно присоединиться к волонтерскому движению Сбера.

«Евразийский кубок чистоты: Россия» является частью масштабной серии экологических мероприятий Сбера «Зеленая весна», которая объединяет тысячи неравнодушных к природе людей по всей стране.