Украинцев призвали экономить свет весь этот год из-за тяжелой ситуации с энергетикой

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко после уничтожения Трипольской ТЭС призвал жителей Украины в течение всего 2024 года экономить электроэнергию в вечерние часы.

«Что мы можем сделать сейчас? Экономить потребление в пиковые часы. И если нас таких будет много, то это сработает. Поэтому с 19 до 22 часов каждый день, пожалуйста, экономьте электроэнергию. Каждый день. Весь 2024 год. Пусть это станет привычкой», — написал он на своей странице в соцсети.