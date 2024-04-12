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Украинцев призвали экономить свет весь этот год из-за тяжелой ситуации с энергетикой

12:20 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко после уничтожения Трипольской ТЭС призвал жителей Украины в течение всего 2024 года экономить электроэнергию в вечерние часы.

«Что мы можем сделать сейчас? Экономить потребление в пиковые часы. И если нас таких будет много, то это сработает. Поэтому с 19 до 22 часов каждый день, пожалуйста, экономьте электроэнергию. Каждый день. Весь 2024 год. Пусть это станет привычкой», — написал он на своей странице в соцсети.

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