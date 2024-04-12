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НОВОСТИ

Сбер начал передавать электронные налоговые гарантии напрямую в ФНС

13:55 12.04.2024

Все виды банковских гарантий в пользу налоговых органов в Сбере стали электронными: ни клиенту, ни банку больше не нужно тратить время на получение бумажного экземпляра. Более того, в ФНС такие гарантии теперь отправляет не клиент, а банк, а это значительно ускоряет время их выдачи. Технологическое взаимодействие с ФНС осуществляется с помощью платформы для цифрового документооборота СберКорус, дочерней компанией Сбера.

Благодаря использованию машиночитаемой доверенности не нужно подтверждать факт выдачи гарантии и предоставлять доверенность на подписанта. Чтобы воплотить эти инновации в жизнь, банк централизовал внутренние процессы подписания и отправки гарантий в едином операционном центре.

Первую налоговую гарантию по новому механизму Сбер выдал ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» через цифровой кредитный процесс в СберБизнесе. Банк направил в ФНС электронную гарантию, а клиент – заявление и декларацию по возмещению НДС. В итоге компания уже через 4 рабочих дня получила возмещение средств от ФНС на счет в Сбере.

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