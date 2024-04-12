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Россия до конца года запустит более 100 космических аппаратов — Мантуров

15:12 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия до конца 2024 года запустит более 100 космических аппаратов для наращивания орбитальной группировки, всего по итогам года ожидается запуск 123 аппаратов, в том числе 70 малых. Об этом рассказал журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Для наращивания отечественной орбитальной группировки в 2024 году уже запущено уже более 20 космических аппаратов. До конца этого года планируется запуск еще более 100 космических аппаратов. Таким образом, в 2024 году в общей сложности ожидаем запуска 123 аппаратов, в том числе 70 малых», — рассказал Мантуров.

Он отметил, что отечественная орбитальная группировка насчитывает в своем составе более 240 космических аппаратов.

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