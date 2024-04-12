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Цена нефти марки Brent на ICE превышала $92 за баррель

17:12 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE превышала $92 за баррель впервые с 23 октября 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 16:41 мск, цена Brent росла на 2,1%, до $92,1 за баррель.

К 16:53 мск Brent торговалась на уровне $91,63 (+1,59%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае рос на 1,83%, до $87,2 за баррель.

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