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США запретили импорт российского алюминия, меди и никеля — Минфин

08:30 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Об этом сообщило американское министерство финансов.

«В результате импорт и ввоз в США, в том числе импорт для ввоза в зону внешней торговли, находящейся на территории США, алюминия, меди и никеля российского происхождения запрещается, за рядом исключений, предусмотренных законом, а также в случае наличия лицензии или другого разрешения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США [OFAC]», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что запрет не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года.

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