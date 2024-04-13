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Глава Еврокомиссии обвинила партию «Альтернатива для Германии» в сотрудничестве с РФ

18:30 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала немецкую политическую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) и обвинила ее в сотрудничестве с Россией в целях распространения пророссийских взглядов в Европе. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

Ранее разведывательная служба Чехии выступила с утверждением, что политики из шести стран, включая Нидерланды, получали крупные суммы денег от поддерживаемого Россией сайта Voice of Europe в обмен на продвижение пророссийских взглядов среди общественности, в том числе по таким темам, как Украина и ЕС. Конкретных имен чешская разведка не назвала.

«Я не удивлена, что чешская секретная служба в настоящее время ведет расследование в отношении двух кандидатов, возглавляющих список АдГ на европейских выборах», — заявила она на собрании Христианско-демократического союза (ХДС).

В своей речи фон дер Ляйен утверждала, что «они (подозреваемые в связях с РФ члены партии Петр Быстрон и Максимилиан Кра — прим. ТАСС) распространяли его [Кремля] пропаганду в наших обществах».

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