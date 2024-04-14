У Ирана нет планов атаковать США или американские базы в регионе – МИД ИРИ

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран не собирается атаковать американцев или расположенные в регионе базы США. Об этом заявил глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Мы не собираемся атаковать американцев или американские базы в регионе», — приводит слова главы внешнеполитического ведомства катарский телеканал Al Jazeera. При этом министр добавил, что «если с американских баз, расположенных в странах региона», будет нанесен удар по Ирану, то Тегеран «будет вынужден атаковать их».