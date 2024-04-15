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НОВОСТИ

Девять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля в ходе атаки 13 апреля — ТВ

11:20 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимум девять иранских ракет преодолели израильскую противовоздушную оборону и ударили по двум авиабазам Израиля, но значительного ущерба не нанесли. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.

По словам собеседника канала, пять баллистических ракет ударили по авиабазе Неватим, в результате чего оказались повреждены военно-транспортный самолет C-130, неиспользуемая взлетно-посадочная полоса и пустые складские помещения. Кроме того, четыре ракеты попали по авиабазе в районе пустыни Негев.

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