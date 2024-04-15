МИД КНР потребовал от США прекратить подавлять Китай и вмешиваться в его дела
18:40 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские дипломаты во главе с главой департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао в ходе состоявшихся в китайской столице консультаций с американской делегацией потребовали от США прекратить оказывать давление на Китай в торгово-экономической сфере и перестать вмешиваться в его внутреннюю политику. Об этом сообщил МИД КНР.
Со стороны Соединенных Штатов, как отмечается, в переговорах приняли участие посол США в Пекине Николас Бернс, помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран. С ними также встретился заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.
«Китайская сторона потребовала от США прекратить вмешательство во внутренние дела КНР, перестать препятствовать его развитию и применять необоснованные санкции в отношении предприятий Китая», — говорится в информационном материале, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
В нем уточняется, что представители МИД КНР также указали на неприемлемость мер Вашингтона, нацеленных на «подавление Китая в торговой и научно-технической сфере», дополнительно разъяснили позицию Пекина по тайваньскому вопросу.
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