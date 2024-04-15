Украина предложила использовать ПВО соседей для защиты своих газохранилищ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что обсудил с коллегами из стран ЕС использование систем ПВО, находящихся на территории европейских стран, для защиты украинских газохранилищ.

«Мы предложили это решение, чтобы мы могли использовать системы ПВО [европейских стран] для защиты хранилищ. Я думаю, это было бы мудрым решением», — сказал он на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе. Видео выступления Галущенко опубликовано пресс-службой Европейского совета.

По словам Галущенко, этот вопрос обсуждался, «все к нему относятся достаточно позитивно». «Но это решение должно приниматься на политическом уровне, а не на уровне министров энергетики», — добавил он.