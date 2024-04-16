Иран ответит в течение нескольких секунд в случае новой атаки Израиля — замглавы МИД

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран ответит в течение нескольких секунд, если Израиль попытается атаковать республику. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

«Если [Израиль] попытается тронуть иранскую землю, определенно, получит намного более сильный удар по сравнению с предыдущим. Если [Израиль] совершит еще одну ошибку, ответ будет сильным и немедленным и будет измеряться не днями и не часами, а секундами», — приводит его слова агентство IRNA.