Иран ответит в течение нескольких секунд в случае новой атаки Израиля — замглавы МИД
10:05 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тегеран ответит в течение нескольких секунд, если Израиль попытается атаковать республику. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.
«Если [Израиль] попытается тронуть иранскую землю, определенно, получит намного более сильный удар по сравнению с предыдущим. Если [Израиль] совершит еще одну ошибку, ответ будет сильным и немедленным и будет измеряться не днями и не часами, а секундами», — приводит его слова агентство IRNA.
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