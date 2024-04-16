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НОВОСТИ

В Киеве заявили об отсутствии коммуникации с Индией из-за ее пророссийской позиции

10:20 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не имеет какой-либо коммуникации с Индией, поскольку ее представители занимают пророссийскую позицию. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

«Есть страны, с которыми у нас вообще, к сожалению, нет коммуникации. Я имею в виду Индию. Мы пытались встретиться с представителями этого государства, в том числе в рамках Межпарламентского союза, но тщетно. Почему-то они уклоняются и занимают довольно пророссийскую позицию», — сказал он в интервью агентству Укринформ.

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