В Киеве заявили об отсутствии коммуникации с Индией из-за ее пророссийской позиции

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не имеет какой-либо коммуникации с Индией, поскольку ее представители занимают пророссийскую позицию. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

«Есть страны, с которыми у нас вообще, к сожалению, нет коммуникации. Я имею в виду Индию. Мы пытались встретиться с представителями этого государства, в том числе в рамках Межпарламентского союза, но тщетно. Почему-то они уклоняются и занимают довольно пророссийскую позицию», — сказал он в интервью агентству Укринформ.