ВС РФ уничтожили 9 лодок ВСУ с 20 военными на правом берегу Днепра

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка войск «Днепр» в ночь вторник нанесла удар по месту посадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, уничтожив 9 лодок и до 20 бойцов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«Ночью был нанесен удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра. Уничтожены 9 лодок и до 20 боевиков из так называемых 35-й и 37-й бригад морской пехоты», — написал он.