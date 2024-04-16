ВС РФ уничтожили 9 лодок ВСУ с 20 военными на правом берегу Днепра
12:00 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группировка войск «Днепр» в ночь вторник нанесла удар по месту посадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, уничтожив 9 лодок и до 20 бойцов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
«Ночью был нанесен удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра. Уничтожены 9 лодок и до 20 боевиков из так называемых 35-й и 37-й бригад морской пехоты», — написал он.
НОВОСТИ
- 12:32 16.04.2024
- Зеленский назвал позором разделение помощи США Израилю и Украине
- 12:20 16.04.2024
- 30 жителей РФ погибли, более 160 пострадали за неделю в результате ударов ВСУ
- 12:05 16.04.2024
- Маск предупредил об опасности попыток сделать ИИ политкорректным
- 11:32 16.04.2024
- Блогер-сыроед Лютый получил 8 лет колонии по делу о гибели своего сына
- 11:20 16.04.2024
- Три БПЛА уничтожены над Белгородской областью — МО РФ
- 11:05 16.04.2024
- Боррель заявил, что «стучится в двери» стран ЕС с просьбами о закупке ПВО для Киева
- 11:00 16.04.2024
- США продолжат разжигать новые конфликты, чтобы спасти себя от дефолта — Володин
- 10:45 16.04.2024
- На рынок вышли первые российские телевизоры с miniLED-дисплеями – флагманы новой линейки Sber Line S
- 10:32 16.04.2024
- Большая часть островов в дельте Днепра контролируется войсками РФ — морпех
- 10:20 16.04.2024
- В Киеве заявили об отсутствии коммуникации с Индией из-за ее пророссийской позиции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать