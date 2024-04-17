Украина попросила у США гарантии безопасности не хуже израильских
13:00 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина хочет получить от США обязательства в сфере безопасности, аналогичные тем, что были даны Израилю. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак на встрече с американской делегацией по соглашению о соответствующих гарантиях.
«Соглашение США с Украиной должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль», — приводятся слова Ермака на сайте офиса президента Украины.
В сообщении не указывается, какова была реакция американской стороны на эти требования.
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