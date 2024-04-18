Пентагон признал, что КНР, по сути, не оказывает военную помощь РФ
09:32 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун признал, что фактически никакой военной помощи Китай России в связи с конфликтом на Украине не оказывает, вопреки утверждениям Вашингтона на этот счет.
«Итак, как КНР помогает России. Это очень низкий уровень. В общем и целом, просто за счет того, что не осуждает акты вторжения России в другую страну», — заявил Браун, выступая в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Он отвечал на вопрос одного из законодателей, который попросил главу КНШ пояснить, каким именно образом Китай помогает России укреплять военный потенциал.
«КНР следит за тем, что делает Россия. Они (власти в Пекине — прим. ТАСС) следят за тем, что делаем мы (Соединенные Штаты — прим. ТАСС). Занимаются разными вещами, чтобы подготовиться на тот случай, если решат идти на какой бы то ни было конфликт в регионах Индийского и Тихого океанов. Укрепляют свой потенциал с экономической точки зрения, а также военный потенциал, усваивают, что могут, глядя на текущие события в России. То есть, извините, на Украине», — сказал американский военачальник.
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