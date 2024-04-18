Журналист Карлсон считает, что миграционный кризис может навсегда изменить США

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что миграционный кризис может навсегда изменить Соединенные Штаты.

«Из всех кризисов, разворачивающихся одновременно в Соединенных Штатах прямо сейчас, только один обладает способностью навсегда изменить наш образ жизни. Только одно <…> невозможно отменить — это вторжение [нелегальных мигрантов]», — сказал он в видеоролике, опубликованном на его странице в соцсети X. «Что самое интересное и, возможно, самое показательное из всего, так это то, что никто не останавливает это [вторжение нелегалов]», — отметил Карлсон.