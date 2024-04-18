Частные организации не смогут выдавать сертификаты по русскому для иностранцев
11:00 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков поручил до 1 мая исключить коммерческие организации из процедуры проведения экзамена по русскому языку для иностранцев, а также выдачи им сертификатов. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«Глава Минобрнауки России дал ряд поручений, направленных на усиление контроля за качеством проведения экзамена: в срок до 1 мая 2024 года исключить коммерческих партнеров из процедуры: они больше не должны допускаться к работе по проведению экзамена и оформлению сертификатов», — говорится в сообщении.
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