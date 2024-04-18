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В Ватикане задержали подозрительного американца с ножами, воевавшего на Украине — La Repubblica

12:05 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итальянские полицейские задержали вооруженного тремя ножами американца во время всеобщей аудиенции Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане. Как пишет газета La Repubblica, все произошло еще 10 апреля, а задержанный, как оказалось, входит в список наиболее разыскиваемых преступников штата Нью-Йорк.

54-летний Мойзе Тейада, на родине бравший в заложники агентов по недвижимости, считается не вполне уравновешенным и представляющим опасность обществу. По данным газеты, в 2022 году он покинул США и отправился воевать на Украину. Как утверждается, сам он рассказал, что в Рим прибыл «с фронта», объяснив этим наличие ножей. Полицейским удалось выяснить, что в Италию он приехал из Молдавии, куда ранее прибыл из Киева. Что он делал на папской аудиенции, когда на площади собираются тысячи верующих, не уточняется.

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